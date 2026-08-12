КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея в ночь на 12 августа запустила баллистическую ракету с восточного побережья страны в сторону Японского моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был произведен из района Вонсана около 6:00 по местному времени. Ракета пролетела более 700 км и достигла высоты около 90 км.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны страны. Сведений об ущербе самолетам или судам не поступало. Токио заявил протест Пхеньяну по дипломатическим каналам.

Южнокорейские военные усилили наблюдение за КНДР и заявили о готовности к новым пускам, обмениваясь информацией с США и Японией. Это второй северокорейский ракетный запуск менее чем за неделю: 6 августа КНДР уже запускала баллистическую ракету с восточного побережья.

Новый запуск произошел за несколько дней до начала крупных совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые пройдут 17-27 августа. В них примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих; сценарии включают противодействие беспилотникам, нарушениям GPS и кибератакам. Пхеньян традиционно рассматривает такие учения как подготовку к возможному нападению.

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