В Екатеринбурге Lamborghini сына миллиардера врезался в дом, среди пострадавших «ветеран СВО»

В Екатеринбурге вечером 11 августа автомобиль Lamborghini Huracan Tecnica выехал на тротуар и врезался в жилой дом на улице Отрадной. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся возле здания. Госавтоинспекция подтвердила факт аварии и наличие пострадавших.

По данным E1.ru и Telegram-канала Baza, автомобилем управлял Давид Алтушкин – сын основателя «Русской медной компании», миллиардера Игоря Алтушкина. E1.ru сообщает, что Lamborghini зарегистрирован на компанию, связанную с семьей Алтушкиных, а Давид ранее неоднократно появлялся за рулем этой машины. Официально полиция личность водителя пока не называла.

Один из пострадавших – 23-летний Тимур Халилов, участник войны в Украине, приехавший в Екатеринбург на лечение. В момент аварии он передвигался на костылях. По данным СМИ, Халилов получил переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы и был госпитализирован. Ранее Халилов занимался боксом, а в 2025 году был арестован по уголовному делу о похищении человека в Самаре. По данным E1.ru, позднее он отправился на войну.

Очевидцы сообщают, что Lamborghini перед столкновением сбил два электросамоката. На опубликованных видеозаписях видно, как после аварии находившийся возле автомобиля молодой человек оказывает помощь одному из пострадавших. По данным Baza, Lamborghini сопровождал внедорожник с охраной; после ДТП разбитую машину накрыли черным полотном. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Игорь Алтушкин – основатель «Русской медной компании» и один из богатейших российских предпринимателей. Он находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, в частности из-за связей его бизнеса с российской военной промышленностью и поддержки войны против Украины.

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