 

В 2027 году в ЕГЭ по всем дисциплинам будет включён тест на патриотизм

12.08.2026, 9:00, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена по каждому предмету для выпускников общеобразовательных учебных заведений в 2027 году». 

Согласно документу, теперь итоговая аттестация школьников предусматривает проведение обязательного тестирования на патриотизм и принятие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Мы должны выявлять русофобов и прочих недоброжелателей на этапе выпуска из школы, чтобы была возможность их либо излечить от бациллы либерализма, либо сразу найти им труд по душе», – сказал Кравцов.  

Методические рекомендации по проведению тестирования на патриотизм будут опубликованы на сайте Минпросвета в начале сентября, однако уже известно, что провалившие проверку школьники не смогут получить по ЕГЭ больше 50 баллов.

«Будет введён «коэффициент патриотизма», который будет учитываться при выставлении итоговой оценки. Например, русофоб набрал по физике 90 баллов, но провалил тестирование на любовь к Родине. Тогда в итоге у него будет 45 баллов. А у патриота, который написал на 45 – 90 баллов, ибо он любит нашу страну», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из советников Кравцова.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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