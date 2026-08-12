ВСУ — ночью сбиты 112 из 138 БПЛА. МО РФ — перехвачены 502 БПЛА, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», противорадиолокационную ракету Х-31П, авиационные ракеты Х-35 и 138 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 112 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Запорожье, Одессе и Полтавской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 502 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Атакованы порты в Новороссийске и в других районах Краснодарского края, есть жертвы и пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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