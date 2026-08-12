Раввины Нью-Йорка встретились с Мамдани — «Вы наносите вред евреям»

Мэр-Нью-Йорка Зохран Мамдани провел 10 августа рабочую встречу с десятью раввинами, представляющими реформистскую, консервативную, реконструктивную и современную ортодоксальную общины города. Об этом пишет еврейское издание Forward.

Раввины, представляющие разные направления иудаизма и занимающие различную позицию в отношении Израиля и правительства Биньямина Нетаниягу, были едины в одном: его антиизраильская риторика мешает борьбе с антисемитизмом.

«Мы в один голос заявили Мамдани: он должен понимать, какой эффект имеют его постоянная и резкая критика Израиля, заявления о необходимости ареста Нетаниягу и призывы к организации манифестаций против него. Это не может продолжаться. Его постоянное очернение Израиля наносит вред», – рассказал президент Союза реформистского иудаизма раввин Рик Джейкобс.

Представитель современных ортодоксов раввин Джон Линер, определяющий себя как гордый сионист, с негодованием отвергающий заявления мэра об Израиле, сообщил, что поделился с Мамдани тем, как чувствуют себя сейчас евреи Нью-Йорка: «Я рассказал ему, что его риторика накаляет атмосферу в условиях, когда евреи ощущают себя все более уязвимыми».

Те из участников, кто занимает в отношении Израиля крайне критическую позицию, призвали Мамдани к взаимодействию в областях, где сотрудничество возможно – например, продвижении совместных палестино-израильских проектов.

По словам раввинов, мэр их внимательно выслушал, и у них создалось впечатление, что он осознает серьезность проблемы. В ближайшие недели муниципалитет города, где проживает около миллиона евреев, должна опубликовать стратегию по борьбе с антисемитизмом.

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