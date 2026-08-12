 

«Последний богатырь. Колобок» стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал триллион рублей

12.08.2026, 11:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра культуры Жанна Алексеева в эфире телеканала «Россия-24» поблагодарила граждан, которые не поддались на «провокации либерал-русофобов» и посмотрели в кинотеатрах фильм «Последний богатырь. Колобок».

Оказалось, что лента за неделю в российском прокате собрала триллион рублей – это абсолютный рекорд в мировой истории.

«От всей души я говорю спасибо простым людям, которые несмотря на все старания западников, проголосовали рублём и пришли в кинотеатры. Собранный триллион – лучшее доказательствомю успеха нашей работы», – сказала чиновница.

По прогнозам экспертов Минкульта, «Колобок» после выхода на мировые рынки соберёт ещё не менее пяти триллионов, что позволит полностью покрыть дефицит федерального бюджета.  

Уже через неделю ленту начнут показывать в Китае, Иране, Белоруссии и других дружественных странах, а в сентябре картину смогут увидеть жители США, Великобритании и других западных стран.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.08 / Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250, под завалами продолжают находить выживших

12.08 / Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре

12.08 / Процесс против Meta — четыре штата обвиняют компанию в том, что она вызывает зависимость у детей

12.08 / В Суздале выявили русскую общину, которая маскировалась под цыганский культурный центр

12.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1631-й день войны

12.08 / Тверже стали: в России разработали сверхпрочное покрытие для деталей, работающих в экстремальных условиях

12.08 / Генштаб ВСУ перестал публиковать данные о перехваченных российских ракетах

12.08 / Поведение рыбок данио-рерио в лабиринте может стать маркером тревожности при тестировании лекарств

12.08 / Кости со дна Тайваньского пролива раскрыли параметры тела и особенности рациона денисовцев

12.08 / Раввины Нью-Йорка встретились с Мамдани — «Вы наносите вред евреям»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике