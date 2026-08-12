«Последний богатырь. Колобок» стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал триллион рублей

Заместитель министра культуры Жанна Алексеева в эфире телеканала «Россия-24» поблагодарила граждан, которые не поддались на «провокации либерал-русофобов» и посмотрели в кинотеатрах фильм «Последний богатырь. Колобок».

Оказалось, что лента за неделю в российском прокате собрала триллион рублей – это абсолютный рекорд в мировой истории.

«От всей души я говорю спасибо простым людям, которые несмотря на все старания западников, проголосовали рублём и пришли в кинотеатры. Собранный триллион – лучшее доказательствомю успеха нашей работы», – сказала чиновница.

По прогнозам экспертов Минкульта, «Колобок» после выхода на мировые рынки соберёт ещё не менее пяти триллионов, что позволит полностью покрыть дефицит федерального бюджета.

Уже через неделю ленту начнут показывать в Китае, Иране, Белоруссии и других дружественных странах, а в сентябре картину смогут увидеть жители США, Великобритании и других западных стран.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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