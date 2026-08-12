 

Генштаб ВСУ перестал публиковать данные о перехваченных российских ракетах

12.08.2026, 11:48, Разное
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Ежедневные сводки Генерального штаба ВСУ последних дней свидетельствуют, что украинская сторона перестала публиковать данные о перехваченных российских ракетах. Это происходит на фоне крайне низких успехов ПВО Украины в борьбе с ракетной угрозой.

Как сообщил агентству Bloomberg на условии анонимности информированный источник, речь идет о целенаправленном изменении формата публикаций в целях безопасности.

Ранее украинские лидеры, включая президента Владимира Зеленского, заявляли, что у страны практически не осталось перехватчиков. Их запасы истощены во всем мире в связи войной в районе Персидского залива.

На встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом он поднял вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство противоракет для комплексов ПРО Patriot. Даже если эта просьба будет удовлетворена, запуск производства потребует времени.

Согласно британской The Telegraph, Трамп решил отказать Украине, поскольку опасается утечки секретной информации о новейшем радаре, которым оснащены ракеты. Ранее СМИ сообщали, что компании, производящие Patriot, выступают против соглашения, полагая, что это приведет к появлению на рынке вооружений более дешевых и более совершенных ракет украинского производства.


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