Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250, под завалами продолжают находить выживших

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа на западе Колумбии, достигло по меньшей мере 254 человек. По данным Reuters, больше всего погибших в районе Перейры и Кали.

Особенно сложная ситуация сохраняется в удаленных районах департамента Чоко, где разрушены дороги и нарушена связь, из-за чего спасатели пока не имеют полной картины последствий землетрясения.

Спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти. Более 100 афтершоков осложняют поисковые работы.

В Перейре спасатели извлекли из-под обломков живой 32-летнюю Даниэлу Ларго, которая провела под завалами около 36 часов.

По данным колумбийских властей и гуманитарных организаций, повреждены или разрушены около 5000 домов, десятки зданий полностью обрушились.

В наиболее пострадавших районах введен режим комендантского часа из-за опасений мародерства и роста преступности.

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