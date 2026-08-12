В Суздале выявили русскую общину, которая маскировалась под цыганский культурный центр

В Суздале правоохранительные органы выявили и разгромили националистическую общину, которая в течение трёх лет успешно маскировалась под цыганский культурный центр. Под видом диаспоры одного из народов Российской Федерации на самом деле действовала ячейка со слоганом «Русский, помогай русскому» – её членам пропагандировали идеи «взаимовыручки и поддержки» по националистическому принципу.

Организаторы группировки считали, что государство и кредитно-банковская система якобы «недостаточно эффективны» и самовольно взяли на себя часть их функций: так, они вскладчину построили дом одному из членов, предоставив ему незаконную беспроцентную рассрочку, и самовольно патрулировали улицы окраин, когда там участились случаи грабежей. Когда одну из участниц незаконного формирования якобы избили и ограбили цыгане, члены банды направились в место компактного проживания этой национальности в посёлке во Владимирской области и силой отобрали у людей рома предметы одежды и украшения этой женщины.

«Особенно цинично было то, что всё это время бандиты прятались под вывеской цыганского культурного центра – именно такая табличка висела на здании по улице Ленина, где собирались экстремисты. Пользуясь тем, что государственные органы не устраивают проверки объединений малых народов, нуждающихся в защите, они проводили свои сборища прямо в центре города, на глазах у ничего не подозревающих горожан», – говорится в пресс-релизе.

На собраниях члены общины дискредитировали внутреннюю политику государства и планировали дальнейшие незаконные акты: к примеру, они разработали целый план по поддержке местных сельхозпроизводителей по национальному признаку, планируя таким образом создать для одной из групп нечестные конкурентные преимущества. Кроме того, при обыске в здании нашли традиционную русскую одежду, книги о традициях Северо-Восточной Руси и Залесья, музыкальные инструменты и DVD-диски с фильмами об истории России.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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