 

Процесс против Meta — четыре штата обвиняют компанию в том, что она вызывает зависимость у детей

12.08.2026, 13:48, Разное
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12 августа начинается процесс отбора присяжных по федеральному иску, поданному штатами Колорадо, Калифорния, Кентукки и Нью-Джерси против компании Meta. Штаты утверждают, что технологический гигант целенаправленно использует в Faceobook и Instgram алгоритмы, вызывающие зависимость у детей.

Сумма иска составляет 1,4 триллиона долларов. Это не первый случай, когда предметом разбирательства стало влияние социальных сетей на душевное здоровье, однако, отмечает France 24, впервые их обвиняют в том, что вызывание аддикции является, по сути, бизнес-моделью.

Дело, которое разбирается федеральным судом Окленда в Калифорнии, сравнивают с «табачным делом» 1998 года, когда 46 штатов подали в суд на четыре американские табачные компании и заставили их выплатить компенсацию в 206 миллиардов долларов за вызывание зависимости, а также рекламе, рассчитанной на детей.

Однако, отмечают эксперты, наиболее проблематичной с точки зрения Meta, станет не выплата компенсации, а привлечение внимания общественности к бизнес-модели и связанный с эти репутационный ущерб. В суд вызван основатель компании Марк Цукерберг.


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