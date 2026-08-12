Полиция Украины закрыла 94 колл-центра мошенников, работавших также с другими странами

Национальная полиция Украины сообщила о ликвидации 94 мошеннических колл-центров. В рамках операции были проведены 411 обысков. 26 человек официально признаны подозреваемыми по делу. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

По данным расследования, в одних случаях операторы звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета. В других – представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы. Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже ранее потеряли из-за мошенников.

Еще одно выявленное полицией направление деятельности мошенников – продажа биологически активных добавок без назначения врача.

В ходе обысков были изъяты более 3 тысяч единиц компьютерной техники, около 2 миллионов долларов, 64 тысячи евро, банковское золото, автомобили и другие активы.

Часть колл-центров была ориентирована на граждан других стран, в том числе стран Евросоюза.

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