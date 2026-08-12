 

Первый в мире медицинский автомобиль на солнечной энергии скоро отправится в Кению

12.08.2026, 15:15, Разное
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Студенты-инженеры из Технологического университета Эйндховена представили прототип мобильного медицинского пункта Stella Juva, который работает за счет солнечной энергии.

На сегодняшний день примерно 1 млрд человек на планете живет в зонах без электросетей, куда к тому же трудно добраться из-за бездорожья. А потому туда почти нереально привезти и эксплуатировать даже простое медицинское оборудование, вроде холодильника с вакцинами. Использование солнечной энергии должно помочь решить эту проблему, а мобильность обеспечит доставку лекарств и оборудования в удаленные регионы.

Шасси и кузов Stella Juva выполнены из углеволоконного композита, что позволило снизить вес до 1350 кг против 3500+ у обычных моделей. Солнечные панели размещены на крыше и выдвижных стойках. Все электрические контакты расположены позади панелей для оптимизации лицевой сетки для захвата солнечного света. Панели имеют интегрированные медные соединения и бессеребряную металлизацию, что значительно повышает их долговечность, снижая риск деградации элементов или появления микротрещин, вызванных вибрациями при движении по бездорожью.

Емкость базового аккумулятора составляет 50 кВт⋅ч — по расчетам, такой автомобиль сможет проехать на полном заряде до 715 км со средней скоростью 120 км/ч. Или же переждать день-другой во время шторма или песчаной бури, когда солнца нет. Электрическая схема двойная и при критическом снижении заряда машина останавливается, а вся оставшаяся энергия подается на медицинское оборудование.

Прототип Stella Juva в этом месяце будет отправлен в Кению для проведения полевых испытаний в реальных условиях удаленности от цивилизации.

Источник &#8212 Solar Team Eindhoven


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