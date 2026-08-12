Китай планирует заселить свою первую лунную базу робособаками

В китайском журнале «Космическая наука и технология» появилась статья с описанием задач, которые селенавты намерены возложить на роботов-собак. Их позиционируют как универсальных автономных помощников для колонизации Луны. Именно эти роботы, а не сами люди, и будут осваивать спутник нашей планеты.

У робособак есть одно определяющее преимущество – это уже готовая технология, многократно проверенная в сложных условиях. А с освоением Луны есть одна проблема под названием «время» — оно очень ограничено для всех потенциальных участников. В частности, Китай анонсировал создание первой лунной исследовательской станции уже в 2035 году, чтобы к 2045 году начать создание еще более крупного объекта, уже на лунной орбите.

Заниматься роботы-собаки на Луне будут практически всем. Во-первых, детальной разведкой – их отправят в потенциально интересные места для поиска ценных ресурсов. Во-вторых, сбором этих самых ресурсов — как минимум, на уровне образцов для исследования, но не исключено, что и в промышленных масштабах. В-третьих, роботизированные собаки будут охранять территорию — ведь НОАК уже обучила их использовать оружие. От кого и так понятно – от конкурентов по освоению наиболее привлекательных участков Луны, которых на удивление мало даже при масштабах этого космического тела.Источник — SCMP

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