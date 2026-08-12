 

Фишинг в небе — в США расследуют появление поддельной сети WiFi на борту самолета Delta

12.08.2026, 18:18, Разное
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На борту рейса авиакомпании Delta из Лас-Вегаса в Атланту была обнаружена несанкционированная WiFi сеть, предположительно, созданная одним из пассажиров для фишинга. Рейс выполнялся 10 августа, вскоре после завершения в Лас-Вегасе конференции по кибербезопасности DEF CON. Об этом пишет FOX 5 Atlanta.

Подозрительная сеть называлась Delta WiFi Fast. После ее обнаружения экипаж примерно на полчаса отключил штатный WiFi самолета. Экипаж сообщил на землю о своих подозрениях, что поддельная сеть используется для обмана других пассажиров.

Издание Tom»s Hardware со ссылкой на авиационные источники пишет, что сеть могла перенаправлять подключившихся пассажиров на фишинговую страницу, предназначенную для получения данных их Google-аккаунтов. Предполагается, что для атаки могло использоваться специальное оборудование для тестирования сетей WiFi, однако эти технические детали пока официально не подтверждены.

Delta заявила, что ее системы, включая оборудование самолета и штатную WiFi-сеть, взломаны не были и угрозы безопасности полета не было. Авиакомпания расследует инцидент совместно с федеральными правоохранительными органами и авиационными регуляторами.


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