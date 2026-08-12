 

ЦИК требует включить белые списки для интернета как можно быстрее

12.08.2026, 18:00, Разное
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации направила в Минцифры письмо, в котором попросила активировать белые списки на мобильном и проводном домашнем интернете на всей территории страны за месяц до начала голосования на выборах. Предлагается ввести «полную фильтрацию трафика на уровне ТСПУ с целью защиты несовершеннолетних, предотвращения мошеннических схем и блокировки несанкционированной агитации на иностранных платформах».

«Выборы – это сакральный процесс, который требует стерильной информационной среды, – заявила ранее Элла Памфилова. – Любой незащищённый канал связи может послужить для незаконной агитации».

Будет ли режим белых списков отменён после выборов, не уточняется – в письме, копию которого получили газеты «Коммерсант» и «Ведомости», не указаны сроки окончания блокировок. В то же время там предусмотрен порядок получения исключения для граждан, которым по служебной или профессиональной необходимости требуется доступ к ресурсам вне белых списков. Заявитель обязан подать электронное прошение с усиленной квалифицированной подписью, приложить справку с места работы по форме № 6-7, заверенную печатью организации и подписью руководителя, с обоснованием должностной необходимости доступа к конкретным иностранным доменам, а также оплатить государственную пошлину в размере 5000 рублей за каждый запрашиваемый ресурс.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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