32 страны осудили казни протестующих в Иране

32 страны, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам выступили с совместным заявлением, в котором осудили продолжающиеся казни участников протестов и применение смертной казни в Иране. Заявление опубликовано 12 августа на сайте Министерства иностранных дел Германии.

Среди подписавших документ – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Канада, Австралия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Норвегия и другие страны.

Авторы заявления подчеркнули, что применение смертной казни для подавления инакомыслия и наказания людей за осуществление своих прав не может быть оправдано.

Страны призвали власти Ирана немедленно прекратить применение смертной казни и освободить всех произвольно задержанных, а также обеспечить право граждан на свободу слова и мирные собрания.

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