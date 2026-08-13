Трамп подписал меморандум по киберборьбе против международной преступности

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум по национальной безопасности, расширяющий возможности федеральных правоохранительных органов по использованию киберсредств против транснациональных преступных организаций, действующих из-за рубежа и атакующих американских граждан и компании. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации Трампа отмечают, что речь идет, в частности, о борьбе с группировками, занимающимися атаками с использованием программ-вымогателей, финансовым мошенничеством и другими видами преступлений в киберпространстве. Новая директива должна позволить правоохранительным органам не только расследовать такие преступления, но и активнее нарушать работу инфраструктуры преступных сетей за пределами США.

Меморандум предусматривает создание механизма сотрудничества государства с частным сектором. Американским компаниям предлагается заключать соглашения с федеральными ведомствами и другими частными структурами для совместного сбора разведывательной информации о транснациональных преступных организациях и подготовки предложений по кибероперациям против них. В Белом доме заявили, что технологические возможности американского бизнеса до сих пор использовались в таких операциях недостаточно.

Документ продолжает линию администрации на расширение борьбы с киберпреступностью. В марте 2026 года Трамп подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам усилить противодействие киберпреступлениям, мошенническим схемам и другим атакам, направленным против американцев, компаний и критической инфраструктуры.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro