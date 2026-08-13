Трамп подписал меморандум по киберборьбе против международной преступности
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум по национальной безопасности, расширяющий возможности федеральных правоохранительных органов по использованию киберсредств против транснациональных преступных организаций, действующих из-за рубежа и атакующих американских граждан и компании. Об этом сообщил Белый дом.
В администрации Трампа отмечают, что речь идет, в частности, о борьбе с группировками, занимающимися атаками с использованием программ-вымогателей, финансовым мошенничеством и другими видами преступлений в киберпространстве. Новая директива должна позволить правоохранительным органам не только расследовать такие преступления, но и активнее нарушать работу инфраструктуры преступных сетей за пределами США.
Меморандум предусматривает создание механизма сотрудничества государства с частным сектором. Американским компаниям предлагается заключать соглашения с федеральными ведомствами и другими частными структурами для совместного сбора разведывательной информации о транснациональных преступных организациях и подготовки предложений по кибероперациям против них. В Белом доме заявили, что технологические возможности американского бизнеса до сих пор использовались в таких операциях недостаточно.
Документ продолжает линию администрации на расширение борьбы с киберпреступностью. В марте 2026 года Трамп подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам усилить противодействие киберпреступлениям, мошенническим схемам и другим атакам, направленным против американцев, компаний и критической инфраструктуры.
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