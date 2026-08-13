Жертвы землетрясения в Колумбии — не менее 265 погибших, почти 500 пропали без вести

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа на западе Колумбии, достигло по меньшей мере 265 человек. 496 считаются пропавшими без вести.

По данным Reuters, больше всего погибших в районе Перейры и Кали.

Особенно сложная ситуация сохраняется в удаленных районах департамента Чоко, где разрушены дороги и нарушена связь, из-за чего спасатели пока не имеют полной картины последствий землетрясения.

Спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти. Более 100 афтершоков осложняют поисковые работы.

По данным колумбийских властей и гуманитарных организаций, повреждены или разрушены около 5000 домов, десятки зданий полностью обрушились.

В наиболее пострадавших районах введен режим комендантского часа из-за опасений мародерства и роста преступности.

Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил «чрезвычайное экономическое положение» в стране.

Вечером 12 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился немедленно направить израильскую спасательную делегацию в Колумбию.

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