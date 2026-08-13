 

В Техасе разбился вертолет Apache, погибли двое военнослужащих

13.08.2026, 5:49, Разное
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В центральной части Техаса разбился ударный вертолет AH-64 Apache армии США, погибли двое находившихся на борту военнослужащих, передает Reuters.

Катастрофа произошла днем 12 августа во время учебного полета в районе города Саладо, примерно в 80 км к северу от Остина. Вертолет был приписан к базе Форт-Худ.

После падения вертолета возник крупный пожар, охвативший около 155 акров (примерно 63 га). Несколько расположенных поблизости домов были эвакуированы. По данным местных властей, жилые строения не пострадали.

Причина катастрофы неизвестна, начато расследование.


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