 

ВСУ — при ударе по Новороссийску поражены четыре российских военных корабля

13.08.2026, 8:19, Разное
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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате удара по Новороссийску 12 августа были поражены четыре российских военных корабля: флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Буян-М» и сторожевой корабль «Василий Быков». Оба фрегата – носители ракет «Калибр».

Также поражены РЛС 30Н6Е, входящая в состав зенитно-ракетной системы С-300; мобильная огневая группа на пирсе № 2 порта Новороссийск портал туннеля нефтебазы «Грушова» – терминала «Шесхарис»; инфраструктура трех причалов.

«»Впервые в одной операции слаженно сработали «Паляница», «Пекло», «Барс» и «Длинный Нептун», а также дроны MICH, Fire Point, «Рамзай», «Січень», «Траст», «Харьок», «Бобер», «Лютий», «Довбуш» и БЭК «Сарган» и «Мамай»», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новороссийск – последняя крупная военно-морская база, оставшаяся у РФ на Черном море. В городе также расположен терминал, через который проводится экспорт трети российского зерна. После удара он прекратил работу.


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