 

ВСУ — ночью сбиты 111 из 133 БПЛА. МО РФ — перехвачены 362 БПЛА

13.08.2026, 8:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 133 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 15 локациях, а также падения фрагментов в 16 локациях. Причинен ущерб в Черниговской области, среди пострадавших ребенок.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 362 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями. Атакована промзона Салавата (Башкирия), возник пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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