Ученые из РАН нашли объяснение необычной конструкции античных надгробий Херсонеса

В ходе раскопок некрополя на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического в 2021–2023 годах археологи обнаружили восемь мраморных вставок с древнегреческими надписями, датируемых преимущественно III–II веками до нашей эры. Старший научный сотрудник Отдела истории античной культуры ИИМК РАН Наталья Павличенко провела их эпиграфическое исследование, восстановила сохранившиеся имена и сопоставила новые находки с ранее известными херсонесскими надгробиями. Результаты исследования опубликованы в журнале Hyperboreus.

Одним из наиболее распространенных видов надгробий в античном мире была вертикальная каменная стела. Обычно на ее поверхности высекали имя умершего и другие элементы эпитафии. В Херсонесе наряду с такими памятниками существовал необычный вариант. Основную часть надгробия изготавливали из местного известняка, а в специально вырезанное углубление в верхней части вставляли небольшую прямоугольную мраморную плитку с надписью. Внешне такие стелы могли ничем не отличаться от остальных: их украшали карнизами, фронтонами и розетками, а на воинских надгробиях изображали щиты и оружие. Сами мраморные вставки обычно имели высоту около 5–10 сантиметров и ширину 9–17 сантиметров.

Сегодня стелы, в которых мраморная табличка сохранилась непосредственно в своем углублении, встречаются редко. Значительно чаще археологи находят отдельно сами вставки или надгробные плиты с пустыми «гнездами». При этом подобные таблички составляют около четверти всех известных на сегодняшний день надгробных памятников Херсонеса. Не менее 75% из них относятся к III–II векам до нашей эры, хотя в целом эта традиция существовала в городе вплоть до конца II века нашей эры.

Стелла с отверстием для таблички, найденная в Херсонесе / © Наталья Павличенко, пресс-служба ИИМК РАН

Массовое использование известняковых стел с небольшими мраморными вставками известно лишь в узком круге древнегреческих городов: в Мегарах и их окрестностях, а также в мегарских колониях. Помимо самого Херсонеса, подобные памятники встречаются, например, в Каллатисе на территории современной Румынии. Метрополия Херсонеса — Гераклея Понтийская — в свою очередь также была основана переселенцами из Мегар. Таким образом, необычная конструкция надгробий может быть свидетельством сохранения культурных традиций, распространявшихся вместе с греческой колонизацией.

Однако причиной появления таких памятников могли быть не только культурные связи. В окрестностях Херсонеса был доступен дешевый известняк, из которого изготовлено большинство найденных здесь каменных надписей. Мрамор, напротив, приходилось привозить, и он стоил значительно дороже. Поэтому сочетание известняковой стелы и небольшой мраморной таблички позволяло использовать престижный материал значительно экономнее. В эллинистическую эпоху подобные памятники могли принадлежать в том числе представителям обеспеченных слоев городской общины.

Стелла с отверстием для таблички, найденная в Херсонесе / © Наталья Павличенко, пресс-служба ИИМК РАН

«Перед нами очень интересный пример того, как погребальная традиция сочеталась с вполне практическим отношением к материалу. Большую стелу можно было изготовить из доступного местного известняка, а для самой надписи использовать небольшой фрагмент дорогого привозного мрамора. При этом нельзя исключать, что такие надгробия обладали еще одним преимуществом: вставку можно было заменить и спустя какое-то время использовать стелу повторно. Мы знаем таблички с надписями на обеих сторонах, а некоторые вставки сами были вырезаны из уже существовавших мраморных предметов», — рассказала старший научный сотрудник Отдела истории античной культуры ИИМК РАН Наталья Павличенко.

Новые находки показывают, что для изготовления мраморных вставок могли повторно использовать более старые предметы. Сами надписи также дают сведения о жителях Херсонеса. Указание имени отца свидетельствует, что большинство погребенных были свободными гражданами полиса. Среди находок встречаются и редкие имена, в том числе Климена и Поликаста, причем исследователи не исключают, что носительница последнего могла принадлежать к семье женщины с таким же именем, известной по более раннему херсонесскому надгробию. Начиная с I века до нашей эры лаконичные эпитафии постепенно сменялись более подробными текстами с указанием возраста и заслуг умерших.

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 24-18-00202, реализуемый в ИИМК РАН.

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