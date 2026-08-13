Сотни бассейнов в Испании закрыты из-за «коричневого челленджа»

В разгар летней жары более 300 общественных бассейнов были закрыты в Испании из-за распространяющегося в социальной сети TikTok вирусного тренда, получившего название «коричневый челлендж». Участник должен испражниться в бассейне и выложить видео в интернет.

Вирусный тренд представляет серьезную угрозу общественному здоровью, пишет Reutersdiaridetarragona.com. Фекалии в воде распространяют бактерии и вирусы, а также паразитов, некоторые из которых, такие как Криптоспоридия, устойчивы к воздействию хлорированной воды.

Если вы заглотнете воду с испражнениями, результатом этого может стать боль в животе, рвота, высокая температура, понос и обезвоживание. Особенно уязвимы дети, которые во время купания заглатывают больше воды, чем взрослые.

Если в воде обнаруживаются фекалии, закон требует немедленного закрытия бассейна на период 24-48 часов. Воду сливают и проводят основательную очистку. Штраф за правонарушение составляет 1000-3000 евро, однако в Валенсии нескольких подростков, участвовавших в «коричневом челленже», приговорили к выплате 5000 евро.

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