 

ООН — потери мирного населения в Украине – самые высокие с 2022 года

13.08.2026, 14:18, Разное
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что потери среди гражданского населения Украины, зафиксированные в июле 2026 года, уступают только первым месяцам полномасштабного российского вторжения.

«В июле 2026 года было убито по меньшей мере 437 мирных жителей и еще 2610 получили ранения. Это на 30% больше, чем в июне, и на 70% больше, чем в июле 2025 года. Это самые высокие показатели, зафиксированные с мая 2022 года», – говорится в заявлении.

Одной из причин этого может стать истощение запасов перехватчиков Patriot, лишивших Украину защиты от российских ракетных обстрелов. Генеральный штаб ВСУ перестал публиковать статистику перехватов – в последнее время она нередко была нулевой.


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