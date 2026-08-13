В Москве водителей начнут штрафовать за наезд на прерывистую разметку

Московские автомобилисты в ближайшее время могут столкнуться с новым видом штрафов за наезд колесом на белую прерывистую линию дорожной разметки. Для этого столичные власти планируют внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Как пояснили в мэрии, необходимость нововведения связана с тем, что дорожная разметка в Москве слишком быстро изнашивается. Особенно сильно страдают прерывистые линии: из-за постоянных перестроений автомобили регулярно наезжают на них колёсами, после чего краска стирается и разметку приходится наносить заново.

«Мы долго анализировали причины повышенного износа дорожной разметки и пришли к очевидному выводу: во всём виноваты автомобилисты. Они почему-то считают, что прерывистая линия предназначена для того, чтобы её пересекать. Формально это действительно так, но никто не говорил, что при её пересечении на неё нужно наезжать колесом», – сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Согласно предлагаемым изменениям, при перестроении водитель должен будет рассчитывать траекторию таким образом, чтобы колёса автомобиля проходили между штрихами прерывистой линии, не наезжая непосредственно на нанесённую краску. При этом само пересечение линии по-прежнему останется разрешённым..

Для контроля за соблюдением нового требования планируется использовать камеры, уже установленные на столичных дорогах. Они будут определять, какое именно колесо автомобиля оказалось на линии, и автоматически направлять владельцу постановление.

Размер штрафа на первом этапе предлагается установить символический – около 500 рублей. В мэрии рассчитывают, что этого будет достаточно для формирования у автомобилистов правильной привычки и при этом не создаст чрезмерной финансовой нагрузки.

В перспективе подобный подход планируется распространить и на другие нарушения, связанные с износом городской инфраструктуры. В частности, специалисты рассматривают возможность штрафовать водителей за слишком резкое торможение перед светофорами, поскольку оно приводит к повышенному износу дорожного покрытия.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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