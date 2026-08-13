В Финляндии обладателей российского гражданства обязали установить специальное мобильное приложение с доступом к локации и микрофону

Власти Финляндии объявили, что обладатели российского гражданства независимо от наличия других паспортов теперь должны будут установить на личное мобильное устройство приложение Erikoisohjaus («Специальный контроль»). Программа требует постоянный доступ к сообщениям, контактам, истории звонков, месторасположению, микрофону и камере, а её единственная функция, доступная для пользователя, – показ QR-кода, который могут запросить правоохранительные органы.

Нововведение объяснили необходимостью «защитить общественную безопасность». За неустановку приложения или за его установку на не основной телефон будут штрафовать на 500 евро, а во второй раз – высылать из страны. Если нарушитель помимо российского имеет ещё и финское гражданство, ему грозит тюремный срок.

Как отмечают эксперты, в этом требовании не усматривается нарушения прав человека – тем более, что финны пошли по более мягкому пути по сравнению с Эстонией, где россияне с 1 сентября должны будут носить на одежде красный патч с номером в реестре лиц, предоставляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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