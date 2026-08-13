Док-станция ScreenDock предлагает удобный хаб для портов и дополнительный дисплей

Компания Cabletime представила на Kickstarter док-станцию ScreenDock, которая совмещает функции репликатора портов и дополнительного дисплея. Модель оснащена 5,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 720p, который можно использовать для отображения различной информации или даже в качестве цифровой фоторамки. Экран регулируется по углу наклона, складывается для транспортировки, а кнопка на корпусе управляет яркостью и отключением дисплея. Такая гибкость делает устройство удобным не только для работы, но и для творческих задач — например, для предварительного просмотра изображений или видео во время редактирования.

Портовое оснащение ScreenDock впечатляет: 100-ваттная сквозная зарядка для питания ноутбук, HDMI 60/4K Гц выводит сигнал на внешний монитор, Ethernet на 1 Гбит/с обеспечивает стабильное проводное соединение, а слоты для SD и microSD позволяют быстро передавать данные с камер. Концентратор подходит как для домашнего офиса, так и для поездок, особенно если ваш ноутбук страдает от нехватки портов. Благодаря компактной конструкции и возможности вертикальной установки, ScreenDock занимает минимум места, а его порты размещены с двух сторон, что упрощает подключение кабелей и позволяет использовать устройство как цифровую фоторамку в свободное время.

Док-станция участвует в краудфандинговой кампании на Kickstarter, где ее можно предзаказать за 119 долларов. Если все пойдет по плану, поставки начнутся в октябре 2026 года. ScreenDock подойдет для удаленных работников и цифровых кочевников, которые ценят компактность и полезный функционал.

Источник — Kickstarter

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro