КПРФ сняли с выборов за нарушение авторских прав на изображение серпа и молота

Центральная избирательная комиссия сняла с регистрации на выборах кандидатов от КПРФ из-за грубого нарушения исключительных прав на изображение серпа и молота. Иск подало московское дизайн-бюро «Советский шик», которое ещё в 1999 году зарегистрировало этот товарный знак для категории «сувенирная и политическая продукция».

Историческая справка, приложенная к иску, гласит, что каноническое изображение серпа и молота было создано художником Евгением Камзолкиным в 1918 году для оформления Первомайского торжества в Москве. Разрешение от автора на использование материалов не было получено. Поскольку срок охраны авторских прав составляет 70 лет после смерти автора (Камзолкин умер в 1957 году), символ должен был перейти в общественное достояние лишь в 2027 году, однако юристы «Советского шика» продлили защиту через механизм смежных прав на «цифровую реставрацию и векторизацию» оригинала.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, партия десятилетиями использовала культовый символ на своих агитационных материалах, билетах и вымпелах без лицензионного договора и отчислений роялти, чем нанесла правообладателю моральный и материальный ущерб в размере 45 миллионов рублей. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя прецедент, заявила, что закон един для всех, независимо от идеологических предпочтений.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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