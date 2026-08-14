Армия РФ атаковала цели в Украине — убитый и множество раненых в Краматорске

Вечером 13 августа и в ночь на 14 августа российские войска вновь атаковали различные регионы Украины авиабомбами и беспилотниками. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Краматорске Донецкой области: по данным областных властей, российская авиация сбросила восемь авиабомб на Краматорск и поселок Беленькое. Одна из бомб попала в многоквартирный жилой дом. Один человек погиб, не менее 15 получили ранения.

В Черкасской области российский беспилотник попал в жилой дом в Смелянской территориальной общине. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают экстренные службы.

В Запорожском районе удар пришелся по дороге рядом с гражданским автомобилем. Машина была повреждена, ранения получили 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Кроме того, российские военные нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье, сведений о пострадавших нет.

В Киеве в результате падения российского беспилотника был поврежден вход в одно из коммунальных медицинских учреждений Деснянского района. Обломки сбитых дронов были обнаружены в Соломенском и Оболонском районах. Сообщений о пострадавших в Киеве к утру 14 августа не поступало.

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