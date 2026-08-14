«Проклятие мумий» оказалось реальнее, чем считалось

Команда специалистов по здравоохранению, биологии, анатомии и химии из университетов Стаффордшира (Великобритания), Вильнюсского (Литва), Мессины (Италия) и Аделаиды (Австралия) проанализировала посты о мумиях в соцсетях, интернет-магазинах и на аукционных площадках. Всего в выборку вошли 122 публикации с человеческими останками и шесть с останками животных, они охватывали период с 2015 по 2025 год. Часть материалов взяли из архива одного из исследователей, который с 2014-го отслеживал онлайн-торговлю человеческими останками.

Научная работа опубликована в журнале International Journal of Cultural Property. Ее авторы обращали внимание не только на сам факт продажи, но еще на состояние останков и то, как с ними обращались. Специфические виды бактерий, грибков или дрожжей определить по фото невозможно, поскольку не было доступа к физическим образцам. Поэтому речь идет именно о визуально заметных признаках.

Такие признаки обнаружили в 13 постах в соцсетях. На снимках специалисты заметили различные изменения поверхности останков: белые, серые, черные и желтоватые пятна, а в одном случае — черные участки с диффузным белым образованием, напоминавшим налет. Восемь из 13 публикаций относились непосредственно к продаже останков, причем в шести из них исследователи увидели признаки выраженной биодеградации — разрушения тканей под действием микроорганизмов.

Главная проблема, по мнению ученых, в условиях хранения. Сухость, характерная для мумификации, не гарантирует полной остановки биологических процессов. Сохранившиеся микроорганизмы могут снова размножаться, если останки перевозят и хранят в неподходящей среде. Особенно благоприятны для роста грибков темные, влажные и плохо проветриваемые помещения. Грибковые споры могут попадать в воздух и представлять опасность для людей, которые контактируют с мумиями или перемещают их.

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Исследователи обнаружили и другой показатель небезопасного обращения. В 22 случаях люди держали мумифицированные человеческие останки без перчаток. Кроме того, продавцы практически не сообщали покупателям о важности средств индивидуальной защиты. Для специалистов, работающих с музейными коллекциями, использование перчаток, масок и защитной одежды — обычная практика: такая защита нужна не только из-за микроорганизмов, но и из-за веществ, которые могли применяться при бальзамировании.

Опасность в том, что в разные исторические периоды для сохранения тел могли использовать токсичные вещества, в частности мышьяк, ртуть и свинец. В каких-то случаях в дело шли битум, кедровое масло, натрон, растительные смолы и другие вещества. Их свойства различались, но некоторые из таких соединений способны раздражать кожу и дыхательные пути или вызывать более серьезные последствия при воздействии в значительных количествах.

Речь идет лишь о потенциальной угрозе. Авторы исследования подчеркнули, что вероятность передачи заболеваний от старых мумий здоровым людям невелика. Риск может быть выше для человека с ослабленной иммунной системой.

Опасность, однако, может возникнуть и в случаях, когда люди вообще не собирались контактировать с мумиями. Ученые нашли свидетельства того, что их пересылают обычными почтовыми и курьерскими службами. На одном из фото покупатель из США показал посылку с человеческими останками, отправленную из Великобритании через Royal Mail. По правилам этой службы подобные пересылки запрещены. Продавцы шли на обман: например, для отправления использовали таможенный код, предназначенный для приборов и моделей для демонстрационных целей.

Отдельная проблема — происхождение останков. В 26 из 128 объявлений оно вообще не было указано. В других случаях заявленное происхождение невозможно было проверить.

Всего такие сведения присутствовали в 102 публикациях: чаще всего упоминался Египет (44 случая, 43,1%), затем — Южная Америка (21 случай, 20,6%). Исследователи предупредили, что эти данные нельзя считать надежными, особенно когда речь идет о частях тела.

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Структура выборки тоже отразила специфику современного рынка. Более половины объявлений — 66 из 128 — относились к головам в разных состояниях сохранности: целым или частичным, черепам с мягкими тканями и волосами. Отдельные части тела, прежде всего кисти и стопы, встречались в 27 публикациях, целые мумифицированные головы — в 21. Полностью сохранившееся мумифицированное тело обнаружили только в одном случае.

Хотя результаты нового исследования нельзя распространить на весь мировой рынок мумифицированных останков, оно показало, что их продажа и перемещение через интернет сопровождаются реальными проблемами с безопасностью — именно это авторы статьи назвали реальным проклятием мумий. Для снижения рисков необходимы более четкие правила перевозки и более последовательный контроль за их соблюдением.

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