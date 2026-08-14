 

Россиянин, «пропавший» в Узбекистане, приговорен в Москве к 23 годам колонии за госизмену

14.08.2026, 10:18, Разное
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Московский городской суд приговорил 37-летнего гражданина РФ Георгия Пирогова к 23 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о государственной измене. Российские спецслужбы утверждают, что Пирогов сотрудничал с польской разведкой, собирал сведения о ракетных комплексах российских вооруженных сил и передавал персональные данные людей, имевших доступ к государственной тайне.

По версии обвинения, он также организовывал из Польши поставки амуниции для вооруженных формирований, действующих на стороне Украины, и переводил криптовалюту на нужды ВСУ. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому независимо проверить доказательства, на которых основаны эти обвинения, невозможно. Известно лишь, что Пирогова судили по статье 275 УК РФ о государственной измене.

Георгий Пирогов родился 10 января 1989 года. После начала российского вторжения в Украину он уехал из РФ в Грузию, где работал промышленным альпинистом. Летом 2024 года Пирогов отправился в служебную командировку в Узбекистан и 6 июля перестал выходить на связь в городе Кунград. Его автомобиль позднее обнаружили в Нукусе, примерно в 90 км от места исчезновения.

Через два дня после исчезновения Мещанский суд Москвы санкционировал арест Пирогова. Позднее родственники узнали, что он находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Как именно Пирогов оказался из Узбекистана в России, официально не сообщалось. Близкие утверждали, что его похитили и насильно вывезли в РФ. В материалах рассмотрения апелляции на арест говорилось, что Пирогов признал вину и дал признательные показания.


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