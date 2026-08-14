Фрагмент ударного беспилотника вынесло на пляж в Румынии, еще один БПЛА сбили над Латвией

На пляже в румынском курортном поселке Костинешть была объявлена тревога после обнаружения фрагмента беспилотника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место находки.

Министерство обороны Румынии сообщило, что для обследования находки была направлена специальная группа военных водолазов, специализирующихся на обезвреживании взрывоопасных предметов. После осмотра специалисты установили, что обнаруженный фрагмент не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности, пишет румынский телеканал Digi24.

В ночь на пятницу итальянский истребитель, участвующий в миссии NATO по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. По предварительной оценке латвийских властей, БПЛА мог быть украинским.

В ту же ночь украинские БПЛА атаковали российскую Усть-Лугу – крупный порт и промышленный комплекс на побережье Финского залива.

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