 

Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

14.08.2026, 14:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Международный коллектив нейробиологов из Дрезденского технического университета (Германия) изучил механизм формирования стойких поведенческих привычек. Ученые проанализировали данные девяти крупных экспериментов по принятию решений, а также шести ранее опубликованных исследований с участием более 700 добровольцев. Результаты работы представлены в научном журнале Communications Psychology.

Во время тестов участники сначала привыкали выбирать конкретные варианты в одной ситуации. Затем исследователи предлагали им те же самые варианты, но уже в совершенно новых условиях и комбинациях. Выяснилось, что люди склонны регулярно повторять действия, совершенные ранее, даже если в изменившейся ситуации они объективно теряют свою целесообразность.

Вместо того чтобы каждый раз с нуля сопоставлять плюсы и минусы, нервная система задействует автоматический мыслительный ярлык: мозг опирается на память о самом факте прошлого действия. При этом частое повторение выбора не просто побуждает человека снова указывать на привычный предмет, но и напрямую перестраивает восприятие: участники эксперимента подсознательно присваивали наиболее часто выбираемым вариантам более высокую субъективную ценность.

Нейробиологи выяснили, как у человека появилась развитая новая кора мозга Новая кора мозга, ответственная за высшие когнитивные функции, в процессе эволюции оказалась наиболее развита у человека. Немецкие нейробиологи определили молекулярные механизмы, отвечающие за расш… naked-science.ru

«Наше исследование показывает, что многие „нерациональные“ предпочтения возникают не потому, что люди запоминают ценность предметов относительно друг друга, а из-за стремления просто повторить действие, которому они отдавали приоритет ранее. Это прямое повторение может приводить к тому, что знакомый вариант будут выбирать и в новых условиях — даже при наличии равных или явно лучших альтернатив», — пояснил ведущий автор исследования доктор Бен Вагнер.

Это открытие объясняет, почему люди из раза в раз повторяют одни и те же действия — от привычных покупок до укоренившихся бытовых ритуалов. Новые данные помогут специалистам по поведению и маркетингу создавать более точные модели того, как человек принимает решения в реальной жизни.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.08 / Мали и Лиэль Яаломи покинули квартиру в Вене самостоятельно, поиски расширены на другие страны

14.08 / Фрагмент ударного беспилотника вынесло на пляж в Румынии, еще один БПЛА сбили над Латвией

14.08 / Нейросети без статуса «суверенных» признают «ИИностранными агентами» и обяжут маркировать свои ответы

14.08 / Господство кошек и собак в Европе объяснили изменениями климата

14.08 / «Проклятие мумий» оказалось реальнее, чем считалось

14.08 / Руководство OpenAI признало, что модель втайне от разработчиков смотрела фильмы о Терминаторе

14.08 / Россиянин, «пропавший» в Узбекистане, приговорен в Москве к 23 годам колонии за госизмену

14.08 / Израильские спасатели направляются в Колумбию для оказания помощи после землетрясения

14.08 / Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось

14.08 / Полиция начала штрафовать россиянок, которые занимаются йогой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике