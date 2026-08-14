Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

Международный коллектив нейробиологов из Дрезденского технического университета (Германия) изучил механизм формирования стойких поведенческих привычек. Ученые проанализировали данные девяти крупных экспериментов по принятию решений, а также шести ранее опубликованных исследований с участием более 700 добровольцев. Результаты работы представлены в научном журнале Communications Psychology.

Во время тестов участники сначала привыкали выбирать конкретные варианты в одной ситуации. Затем исследователи предлагали им те же самые варианты, но уже в совершенно новых условиях и комбинациях. Выяснилось, что люди склонны регулярно повторять действия, совершенные ранее, даже если в изменившейся ситуации они объективно теряют свою целесообразность.

Вместо того чтобы каждый раз с нуля сопоставлять плюсы и минусы, нервная система задействует автоматический мыслительный ярлык: мозг опирается на память о самом факте прошлого действия. При этом частое повторение выбора не просто побуждает человека снова указывать на привычный предмет, но и напрямую перестраивает восприятие: участники эксперимента подсознательно присваивали наиболее часто выбираемым вариантам более высокую субъективную ценность.

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«Наше исследование показывает, что многие „нерациональные“ предпочтения возникают не потому, что люди запоминают ценность предметов относительно друг друга, а из-за стремления просто повторить действие, которому они отдавали приоритет ранее. Это прямое повторение может приводить к тому, что знакомый вариант будут выбирать и в новых условиях — даже при наличии равных или явно лучших альтернатив», — пояснил ведущий автор исследования доктор Бен Вагнер.

Это открытие объясняет, почему люди из раза в раз повторяют одни и те же действия — от привычных покупок до укоренившихся бытовых ритуалов. Новые данные помогут специалистам по поведению и маркетингу создавать более точные модели того, как человек принимает решения в реальной жизни.

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