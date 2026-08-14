 

Самые популярные в мире цифровые часы теперь умеют считать шаги

14.08.2026, 15:45, Разное
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У культовых часов Casio F-91W появилась новая функция – подсчет шагов. Casio анонсировала обновленную модель F-B100W, которая сохраняет легендарный дизайн, плюс дополнена встроенным шагомером и Bluetooth-синхронизацией со смартфоном. Это первый случай, когда классическая «девяносто первая» получит «умные» возможности, оставаясь при этом верной своему минималистичному облику.

Оригинал, модель F-91W, выпускается с 1989 года и разошлась по миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Ее успех построен на простоте, надежности и ценнике – всего $20. Стандартная версия включает хронограф, ежедневный будильник, календарь, подсветку и работает от одной батарейки CR2016 до 7 лет – все это в полимерном корпусе с интегрированным ремешком.

Новинка F-B100W внешне почти неотличима от оригинала, но получила шагомер с выводом данных на экран и Bluetooth для передачи статистики активности в приложение. Кроме того, телефон автоматически устанавливает точное время на часах. Дополнительно добавлены таймер, пять будильников (вместо одного) и память секундомера на 200 кругов. Увы, платой за новые функции стал сокращенный срок работы батареи – до 2 лет.

В Японии модель уже представлена по цене 8800 иен ($92) в трех цветах. Глобальный релиз ожидается позже. Casio адресует часы тем, кто ценит классический стиль и хочет получать базовые данные об активности, не переходя на громоздкие умные часы.Источник &#8212 Casio


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