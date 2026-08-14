 

DS21 совмещает в одном устройстве эргономичную мышь и пульт управления

14.08.2026, 15:15, Разное
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Гаджет DS21 объединяет в одном устройстве полноразмерную мышь, пульт для презентаций и пульт для управления телевизором или планшетом — это стало возможным благодаря магнитной модульной системе. В собранном виде это эргономичная мышь с контурной поверхностью весом 85 граммов. Отсоединив центральный модуль, пользователь получает портативный контроллер весом 35 граммов, который превращается в воздушную мышь и пульт для презентаций.

Шестиосевой гироскоп преобразует движения руки в движение указателя на экране, позволяя листать слайды, прокручивать или выделять контент прямо в воздухе. Мультисенсорная панель под большим пальцем обеспечивает нажатия, перетаскивание и регулировку громкости, а заявленный радиус действия достигает 15 метров. Устройство оснащено USB-приемником 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3 для сопряжения с мобильными устройствами.

Заявлена совместимость с большинством современных ОС, что позволит переключаться между планшетом, ноутбуком, телевизором, телефоном и проектором без необходимости менять контроллер. Концепция «двухрежимной синхронизации» делает DS21 универсальным инструментом для тех, кто работает с несколькими экранами и часто выступает с презентациями. В настоящее время проект собирает средства на Kickstarter, где минимальный взнос составляет 55 долларов, массовое производство начнется в сентябре, а поставки — уже в ноябре.

Источник &#8212 Kickstarter


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