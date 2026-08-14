 

Водородный болид JCB Hydromax установил мировой рекорд скорости

14.08.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Гонка за скоростью на соляных равнинах Бонневилля вновь принесла мировой рекорд — и на этот раз он установлен на водородном двигателе. Пилот Энди Грини за рулем JCB Hydromax показал результат, который превзошел все ожидания: средняя скорость в двух заездах составила 653 км/ч, а максимальная достигла 663 км/ч. Это на 143,2 км/ч больше его собственного дизельного рекорда, установленного в 2006 году на JCB Dieselmax.

Автомобиль Hydromax, длиной почти 10 метров, оснащен двумя водородными ДВС, которые компания разрабатывает для своей строительной техники. Двигательная установка обеспечивает общую мощность в 1600 л.с., передаваемую на все четыре колеса через систему двух трансмиссий и сцеплений. Важно отметить, что эти двигатели практически не отличаются от серийных образцов, используемых в экскаваторах и погрузчиках.

В отличие от топливных водородных элементов здесь водород сжигается непосредственно в цилиндрах, и единственным значимым выбросом является пар, что делает такой подход экологически чистым. Установленный рекорд имеет символическое значение не только для JCB, но и для всей британской инженерии. Глава компании Э. Бэмфорд отметил, что двадцать лет назад они показали, на что способен дизель, а теперь доказывают, что водород не уступает в производительности, а даже превосходит традиционное топливо.

Двигатель JCB HydromaxИсточник &#8212 JCB


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.08 / Регулярные подъемы пешком по лестнице назвали средством продления жизни

14.08 / Госдума VIII созыва включена в Книгу рекордов Гиннесса за количество запретов

14.08 / Самые популярные в мире цифровые часы теперь умеют считать шаги

14.08 / Прокуратура просит приговорить Льва Шлосберга к 12 годам колонии

14.08 / DS21 совмещает в одном устройстве эргономичную мышь и пульт управления

14.08 / Астрономы проследили, как остатки звезды исчезают в космосе

14.08 / Беглов открыл первую солнечную электростанцию в Петербурге

14.08 / Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

14.08 / Мали и Лиэль Яаломи покинули квартиру в Вене самостоятельно, поиски расширены на другие страны

14.08 / Фрагмент ударного беспилотника вынесло на пляж в Румынии, еще один БПЛА сбили над Латвией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике