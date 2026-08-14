Водородный болид JCB Hydromax установил мировой рекорд скорости

Гонка за скоростью на соляных равнинах Бонневилля вновь принесла мировой рекорд — и на этот раз он установлен на водородном двигателе. Пилот Энди Грини за рулем JCB Hydromax показал результат, который превзошел все ожидания: средняя скорость в двух заездах составила 653 км/ч, а максимальная достигла 663 км/ч. Это на 143,2 км/ч больше его собственного дизельного рекорда, установленного в 2006 году на JCB Dieselmax.

Автомобиль Hydromax, длиной почти 10 метров, оснащен двумя водородными ДВС, которые компания разрабатывает для своей строительной техники. Двигательная установка обеспечивает общую мощность в 1600 л.с., передаваемую на все четыре колеса через систему двух трансмиссий и сцеплений. Важно отметить, что эти двигатели практически не отличаются от серийных образцов, используемых в экскаваторах и погрузчиках.

В отличие от топливных водородных элементов здесь водород сжигается непосредственно в цилиндрах, и единственным значимым выбросом является пар, что делает такой подход экологически чистым. Установленный рекорд имеет символическое значение не только для JCB, но и для всей британской инженерии. Глава компании Э. Бэмфорд отметил, что двадцать лет назад они показали, на что способен дизель, а теперь доказывают, что водород не уступает в производительности, а даже превосходит традиционное топливо.

Двигатель JCB HydromaxИсточник — JCB

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