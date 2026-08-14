 

Госдума VIII созыва включена в Книгу рекордов Гиннесса за количество запретов

14.08.2026, 16:00, Разное
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На последнем заседании Государственной думы VIII созыва в зал пленарных заседаний вошёл официальный редактор Книги рекордов Гиннесса Джеймс Уолтон – он вручил председателю Думы Вячеславу Володину сертификат о рекорде.

Госдума VIII созыва установила абсолютный мировой рекорд по количеству запретительных и ограничительных законопроектов, рассмотренных представительным органом власти за один созыв. По версии организации, ежедневно депутаты рассматривали в среднем 50 законов о запретах. Доля инициатив, не связанных с запретами, штрафами или ограничениями, составила по итогам работы созыва около одного процента от общего числа и преимущественно касалась вопросов премирования, индексации зарплат и улучшения условий труда депутатов и государственных служащих.

«Мы изучили законодательные органы 108 стран за последние полвека. Ничего подобного мы не видели. Это действительно уникальный результат», – заявил Уолтон.

Он добавил, что предыдущий рекорд принадлежал парламенту одной из африканских стран в период военной хунты, однако российские депутаты «превзошли его в условиях сравнительно мирного времени, что делает достижение особенно выдающимся».

Сертификат был передан спикеру Вячеславу Володину.

«Мы работали не покладая рук. Каждый созыв что-то обещает, но именно наш созыв вписал себя в мировую историю как самый продуктивный законодательный орган. Это результат слаженной командной работы», – заявил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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