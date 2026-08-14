Прокуратура просит приговорить Льва Шлосберга к 12 годам колонии

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14.08.2026, 15:18, Разное
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Прокуратура запросила для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга 12 лет и один месяц лишения свободы по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии и «фейках» про нее, сообщила «Медуза». Дело рассматривается в Псковском городском суде.

Наказание запросили с учетом предыдущего приговора – в ноябре 2025 года Шлосбергу назначили 420 часов обязательных работ из-за претензий к плашкам о статусе «иноагента».

Поводом для дела о «дискредитации» стала выложенная в «Одноклассниках» запись дебатов политика с историком Юрием Пивоваровым, на которых он отстаивал необходимость скорейшего прекращения войны РФ с Украиной. Шлосберг отмечал, что высказывания на дебатах, которые ему вменяют, принадлежат его оппоненту, с позицией которого он спорил.

Дело о «фейках» возбудили из-за того, что в телеграм-канале Шлосберга 25 февраля 2022 года появился репост публикации «Эха Москвы» с обложкой британской газеты Daily Mirror. На ней были окровавленная женщина и Путин, а также слова: «Ее кровь… Его руки». Политик отмечал в суде, что пост в его телеграм-канале был опубликован до появления статьи о «фейках».

Шлосберг – один из немногих российских политиков, остающихся в РФ и при этом публично высказывающихся против войны. В июне 2023 года его объявили «иностранным агентом», а затем несколько раз штрафовали по административным статьям о «дискредитации» армии и неисполнении обязанностей «иноагента».


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