Беглов открыл первую солнечную электростанцию в Петербурге

Первую в Санкт-Петербурге солнечную электростанцию на территории исторического района Лахта открыл губернатор Александр Беглов.

Объем инвестиций в реализацию проекта не озвучивается, но, согласно данным инсайдеров, сумма превысила 10 млрд рублей. Солнечные модули станции мощностью 12 МВт позволят обеспечить электроэнергией сам район Лахта и соседнее Ольгино. Объём выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 19 млн кВт⋅ч в год.

«Петербург по традиции первым в России внедряет новейшие технологии, – заявил Беглов на церемонии открытия. – Солнце – наша главная достопримечательность при наличии других. Я уверен, что скоро необходимость в атомных и тепловых электростанциях отпадёт».

В настоящее время проводится подключение жителей Лахты к новой энергосети, поэтому в течение полугода им придётся ощутить временные неудобства. Во избежание проблем Смольный рекомендовал приобрести проживающим в этой местности бензиновые генераторы. Незащищённые слои населения могут написать заявление на имя губернатора и получить генератор бесплатно в порядке очереди.

В будущем Беглов пообещал, что весь Санкт-Петербург откажется от неэкологичных источников энергии в пользу солнечных и ветровых электростанций.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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