 

В Самаре ракетным ударом поражено промышленное предприятие, вероятная цель – РКЦ «Прогресс»

15.08.2026, 6:48, Разное
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В ночь на субботу, 15 августа, по промышленному предприятию в Самаре был нанесен ракетный удар. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку, не назвав пораженный объект. По его словам, на месте работают экстренные службы и создан оперативный штаб. Местные власти сообщают о повреждении промышленной инфраструктуры. Число пострадавших и степень тяжести их состояния пока не раскрываются.

По данным российских и украинских OSINT-источников, целью мог быть ракетно-космический центр «Прогресс» – одно из ключевых предприятий российской космической отрасли. Опубликованные фото и видео указывают на пожар в промышленной зоне, где расположены РКЦ «Прогресс» и авиазавод «Авиакор». Официального подтверждения поражения именно «Прогресса» пока нет.

РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители семейства «Союз-2», включая «Союз-2.1б». Именно этими ракетами были выведены на орбиту первые две группы спутников российской низкоорбитальной системы связи «Рассвет», создаваемой как аналог Starlink. Российские власти ранее заявляли о намерении значительно ускорить развертывание этой группировки.


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