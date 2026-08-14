 

В США признал вину убийца гендиректора UnitedHealthcare

14.08.2026, 20:19, Разное
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В федеральном суде Нью-Йорка 28-летний Луиджи Манджоне признал вину в убийстве главы крупнейшей американской медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Манджоне подробно рассказал суду, как планировал и совершал преступление, пишет ВВС.

Томпсон был застрелен утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене, когда направлялся на конференцию инвесторов.

Судья назначила вынесение приговора на 18 декабря. По федеральному делу Манджоне грозит пожизненное заключение.

При этом в суде штата Нью-Йорк ему также предъявлены обвинения, включая убийство второй степени и незаконное хранение оружия. Этот процесс должен начаться 8 сентября. Защита намерена добиваться прекращения дела штата.


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