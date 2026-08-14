 

Пропавшие израильтянки Мали и Лиэль Яаломи найдены в Аргентине

14.08.2026, 22:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция Израиля сообщила об обнаружении в Аргентине Мали и Лиэль Яаломи, которые пропали в Австрии несколько дней назад. Это стало результатом масштабной следственной операции, проводившейся на нескольких континентах.

Ранее источники в полиции, знакомые с расследованием исчезновения Мали и Лиэль Яаломи, сообщили, что следователям удалось достичь прогресса в восстановлении хронологии событий.

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщала, что мать и дочь пересекли австрийскую границу и оказались в Германии, а оттуда вылетели, возможно, в Южную Америку.

Ранее была отвергнута версия о том, что женщины были похищены из арендованной в Вене квартиры: Мали и Лиэль Яаломи попали на камеры наружного наблюдения, когда самостоятельно покидали дом со своими вещами.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1633-й день войны

14.08 / В США признал вину убийца гендиректора UnitedHealthcare

14.08 / Посол Израиля в Таиланде призвала местные власти защищать израильтян

14.08 / СМИ — Мали и Лиэль Яаломи, возможно, бежали в Южную Америку

14.08 / «Время потуже затянуть пояса»: зарядка электромобиля в Москве может стать платной услугой

14.08 / Физики впервые смогли увидеть квантовый процесс в сверхпроводнике, который искали 30 лет

14.08 / В Лондоне в продаже появилась книга Гитлера «Майн Кампф» на арабском языке

14.08 / Водородный болид JCB Hydromax установил мировой рекорд скорости

14.08 / Регулярные подъемы пешком по лестнице назвали средством продления жизни

14.08 / Госдума VIII созыва включена в Книгу рекордов Гиннесса за количество запретов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике