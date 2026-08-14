Пропавшие израильтянки Мали и Лиэль Яаломи найдены в Аргентине

Полиция Израиля сообщила об обнаружении в Аргентине Мали и Лиэль Яаломи, которые пропали в Австрии несколько дней назад. Это стало результатом масштабной следственной операции, проводившейся на нескольких континентах.

Ранее источники в полиции, знакомые с расследованием исчезновения Мали и Лиэль Яаломи, сообщили, что следователям удалось достичь прогресса в восстановлении хронологии событий.

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщала, что мать и дочь пересекли австрийскую границу и оказались в Германии, а оттуда вылетели, возможно, в Южную Америку.

Ранее была отвергнута версия о том, что женщины были похищены из арендованной в Вене квартиры: Мали и Лиэль Яаломи попали на камеры наружного наблюдения, когда самостоятельно покидали дом со своими вещами.

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