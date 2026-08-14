Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1633-й день войны

Минобороны РФ 14 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 8 по 14 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа «сухогруз», два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Водяное, Ивановка и Щербаковка Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1595 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 14 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Всего за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 161 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Торецкое и Петровка Донецкой Народной Республики, а вчера 13 августа освобожден населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.

Потери противника на данном направлении составили свыше 2435 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели активными действиями подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новое Поле Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2405 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин и 87 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады морской пехоты.

За неделю на данном направлении уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 64 управляемые авиационные бомбы, 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, восемь крылатых ракет «Фламинго», пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 7078 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 207 171 беспилотный летательный аппарат, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 571 танк и других боевых бронированных машин, 1 770 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 146 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 236 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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