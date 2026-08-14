Посол Израиля в Таиланде призвала местные власти защищать израильтян

Посол Израиля в Таиланде Алона Фишер-Кам попросила губернатора провинции Сураттхани усилить меры по безопасности израильских туристов и владельцев бизнеса. В провинции находятся популярные у израильтян острова Самуи, Ко-Панган и Тао.

Фишер-Кам также попросила тайские власти напрямую обращаться в посольство при возникновении проблем с израильтянами. По ее словам, Израиль информирует туристов о местных законах, обычаях, культуре и запрещенных видах деятельности.

Обращение посла вызвало в соцсетях Таиланда критику в адрес израильских туристов. Пользователи призывали их уважать местных жителей и соблюдать тайские законы. Губернатор Сураттхани заявил, что власти относятся ко всем туристам одинаково, а любой нарушитель будет привлечен к ответственности независимо от гражданства.

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