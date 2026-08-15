Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии, есть жертвы

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в субботу, 15 августа, у острова Флорес на востоке Индонезии. По предварительным данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), погибли по меньшей мере два человека, один получил ранения. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

По данным индонезийского метеорологического агентства BMKG, эпицентр находился в море примерно в 30 км к северо-востоку от города Мбай в округе Нагекео, очаг залегал на глубине 15 км. Сильные толчки ощущались на значительной части острова Флорес, в провинциях Восточная и Западная Нуса-Тенгара и на юге Сулавеси. За основным землетрясением последовали десятки афтершоков магнитудой до 6,2.

Сообщения о разрушениях поступают из округа Сикка и города Маумере. Частично обрушилось здание пассажирского терминала в порту, повреждены жилые и общественные здания. В нескольких больницах пациентов вывели на улицу, где были развернуты временные пункты оказания помощи. В районе Энде зафиксирован оползень.

После землетрясения власти объявили предупреждение о цунами и эвакуировали жителей ряда прибрежных районов. Небольшие волны были зарегистрированы в нескольких местах: максимальная высота – 0,94 метра – отмечена в районе Мауроле-Энде. Позже предупреждение о цунами было отменено.

В ноябре 2022 года в результате землетрясения на западе Индонезии погибли сотни людей.

Самое мощное землетрясение за последние годы произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004-го, жертвами которого стали около 240 тысяч человек.

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