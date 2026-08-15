 

Во Флориде отменили митинг с участием Рашиды Тлаиб, критикующей Израиль

15.08.2026, 8:04, Разное
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Руководство зала The Venue Fort Lauderdale на юге Флориды отказалось проводить предвыборный митинг с участием члена Палаты представителей США от Демократической партии Рашиды Тлаиб, резкого критика израильского правительства, после жалоб законодателя-демократа штата.

Это стало новым эпизодом разногласий внутри партии из-за ее позиции по отношению к Израилю.

Тлаиб, дочь палестинских иммигрантов, должна была выступить на митинге в поддержку трех кандидатов перед предстоящими праймериз Демократической партии во Флориде. Однако The Venue Fort Lauderdale, где планировалось провести мероприятие, внезапно отменил его после того, как член Палаты представителей штата Майкл Готтлиб опубликовал заявление, в котором назвал запланированное мероприятие «антиеврейским» собранием.

Дирекция The Venue в своем заявлении сослалась на «повышенные соображения безопасности» и отметила, что «приверженность еврейской общине глубоко важна для нее».


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