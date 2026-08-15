 

В Австралии задержан французский турист, напавший на израильтянина в гостинице

15.08.2026, 14:00, Разное
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В австралийском Кэрнсе полиция задержала 25-летнего гражданина Франции Лео Раймонда Коттена по подозрению в нападении на почве ненависти на туриста из Израиля. Инцидент произошел в гостинице Mad Monkey Backpackers, пишет «Мако».

По данным следствия, Коттен подошел к израильтянину и, как утверждается, заявил ему, среди прочего: «Вы убиваете людей в Газе», «Я не буду останавливаться в отеле с израильтянином» и «К черту Израиль».

Затем он попытался насильно удержать в объятиях израильского туриста, а затем достал из сумки 20-сантиметровый нож. Выяснилось также, что до нападения француз обнаружил в соцсетях аккаунт пострадавшего (с армейскими фотографиями).

В сообщении в мессенджере WhatsApp, отправленном перед инцидентом, нападавший написал своим друзьям: «В следующий раз, когда я увижу его в хостеле, может быть, мы пойдем куда-нибудь, где нет камер».

Суд отклонил просьбу Коттена об освобождении под залог, посчитав его опасным для общества, и оставил под стражей до следующего заседания 11 сентября.


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