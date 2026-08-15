 

Талибы отмечают пятилетие своего правления в Афганистане

15.08.2026, 10:19, Разное
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Правительство талибов отмечает пятилетие своего правления в Афганистане, при этом власти заявляют о «свободе» и безопасности своей страны, в то время как критики осуждают ужесточение ограничений, пишет Times of Israel.

Организация Объединенных Наций призывает доноров не сокращать финансирование программ для женщин в Афганистане, заявляя, что это усугубит страдания в стране, где условия жизни женщин являются худшими в мире.

Несмотря на постоянно ухудшающееся положение женщин спустя пять лет после возвращения талибов к власти, нехватка финансирования означает, что более половины из 74 женских организаций, опрошенных в апреле, скорее всего, будут вынуждены приостановить свою деятельность или закрыться в следующем году, как раз тогда, когда они больше всего нужны, сообщила журналистам Сьюзан Фергюсон, специальный представитель организации ООН по правам женщин в Афганистане.

Фергюсон утверждает, что с момента возвращения к власти талибы издали более 100 указов, ограничивающих права женщин, затрагивающих практически все аспекты их повседневной жизни, от образования и трудоустройства до свободы передвижения, здравоохранения и доступа к правосудию.

Девочкам запрещено посещать средние школы и университеты, и более половины из 3200 женщин, опрошенных организацией, заявили, что теперь выходят из дома всего один или два раза в месяц. В качестве подтверждения усиливающейся изоляции, семь из десяти женщин описывают свое психическое здоровье как плохое или очень плохое.


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