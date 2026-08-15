Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1634-й день войны

Минобороны РФ 15 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Вакаловщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежное Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка Харьковской области, Донецкое, Святогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М1117 производства США, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Ореховатка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Старорайское, Красноподолье, Новогришино, Анновка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Рыбальское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Свобода, Новосолошино, Новорозовка и Долинка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Нововоронцовка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета,284 вертолета, 208 499 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 583 танка и других боевых бронированных машин, 1 771 боевая машина реактивных систем залпового огня, 36 154 орудия полевой артиллерии и минометов, 69 318 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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