 

«Это из уважения к вам, Великий Государь»: министр объяснил, почему во время визита императора в провинцию цены снижаются вдвое

15.08.2026, 11:00, Разное
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На серьёзную беседу в Палаты был вызван министр всяческого развития, боярин Тимофей Околотников. У Государю накопилось к нему множество острых вопросов. В особенности, императора интересовало несоответствие цен на товары в отчётах и повседневной жизни. 

Император рассказал подчинённому, что более трёх месяцев колесил с визитами по губерниям. Государя везде встречали тепло, а люд и вовсе был рад ему – рассказывал о высоких жалованьях, честных чиновниках и полных закромах. Его Величество даже временами усомнился в столь елейном состоянии дел, но каждый встретивший его подданный доказывал ему, что «так хорошо на Руси ещё никогда не жили».

«Ну раз люд говорит, то наверное это правда», – предположил Околотников.

Государь улыбнулся ему в ответ и сообщил, что решил посетить те же губернии в качестве частного лица. Он переоделся в странствующего пилигрима, а вместо себя в Кремле оставил одного из двойников. Посетив те же города, глава государства заметил, что цены на товары вдвое выше, а самого Его Величество нещадно критикуют, хоть и зря. Посему к министру возникли вопросы, требующие безотлагательного ответа. 

«Я бы ориентировался на первый визит. Если люди снижают цены, увидев вас, это знак уважения, недоступный ни аглицкому монарху, ни французскому, ни даже президенту американскому. А вот этих, кто вас клянёт, мы всех в остроги и на Камчатку отправим», – ответил министр.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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